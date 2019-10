Serie A, i finali delle partite: la Juve vince all'ultimo secondo, bene le romane

In attesa di Milan-Spal, sono terminate le partite delle 21. La Juventus all'ultimo secondo, grazie ad un rigore di Ronaldo, batte un Genoa che ha giocato in dieci tutto il secondo tempo. Vittorie casalinghe per Cagliari e Lazio mentre in trasferta vincono Fiorentina e Roma. Il Lecce si fa raggiungere all'ultimo dalla Sampdoria di Ranieri. Di seguito risultati e marcatori:



Cagliari-Bologna 3-1(23' Santander, 49', 83' Joao Pedro, 72' Simeone)



Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 41' Kouame, 95' Ronaldo)



Lazio-Torino 4-0 (25' Acerbi, 33', 70' Immobile, 90' aut.Belotti)



Sampdoria-Lecce 1-1( 8' Lapadula, 92' Ramirez)



Sassuolo-Fiorentina 1-2 (24' Boga, 63' Castrovilli, 82' Milenkovic)



Udinese-Roma 0-4 (14' Zaniolo, 51' Smalling, 54' Kluivert, 65' Kolarov)