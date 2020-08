Serie A, i finali: tutto facile per il Genoa col Verona. Retrocede in B il Lecce

Sono terminati i secondi tempi dell'ultimo turno di Serie A delle gare delle 20.45. Il Genoa supera 3-0 sul Verona e ottiene la salvezza. Data la vittoria degli uomini di Nicola, inutile il risultato di Via Del Mare, il Lecce perde col Parma e retrocede in Serie B. Il Bologna impatta col Torino mentre l'Udinese vince in trasferta sul campo del Sassuolo.

Genoa-Verona 3-0 (13', 25' Sanabria, 44' Romero)

Lecce-Parma 3-4 (11' Aut. Lucioni, 24' Caprari, 40' Barak, 45' Meccariello, 52' Cornelius, 67' Inglese, 69' Lapadula)

Bologna-Torino 1-1 (18' Svanberg, 67' Zaza)

Sassuolo-Udinese 0-1 (53' Okaka)