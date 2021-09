Serie A, i finali: vincono Fiorentina ed Empoli, la Salernitana spreca troppo e perde ancora

Terminano i i match delle 15, valevoli per la sesta giornata di campionato di Serie A.

Empoli-Bologna - Al Castellani l'Empoli si impone per 4-2 sul Bologna. Nel primo tempo prima l'autogol di Bonifazi, poi la rete di Pinamonti colpiscono i rossoblù. Dal canto suo il Bologna segna con Musa Barrow e sbaglia un rigore tirato da Arnautovic. Nella ripresa al 54' rigore assegnato con l'aiuto del VAR per un fallo del neo entrato Theate su Henderson: dal dischetto si presenta Bajrami che calcia in maniera perfetta e 3-1 per l'Empoli. Al 76' il Bologna riapre la partita con Arnautovic: dormita clamorosa della difesa dell'Empoli, l'austriaco riceve in area e calcia di prima intenzione battendo Vicario. All'90' Ricci chiude definitivamente i conti con un grandissimo tiro da fuori area che si infila all'angolino.

Sassuolo-Salernitana - A Reggio Emilia match equilibrato, vinto 1-0 dal Sassuolo. Padroni di casa in vantaggio al 54' grazie al gol di Berardi: cross morbido di Boga sul secondo palo, il numero 25 di testa non sbaglia. Al 66' Salernitana vicinissima al pareggio: tacco di Bonazzoli, salva Rogerio sulla linea. All'87' Simy si divora un gol: l'attaccante della Salernitana, totalmente solo, tira fuori da pochi passi.

Udinese-Fiorentina - A Udine la Fiorentina vince la sua terza partita consecutiva in trasferta, battuta 1-0 l'Udinese. I Viola la sbloccano grazie al rigore trasformato da Vlahovic al 16', penalty concesso per una ginocchiata di Walace a Bonaventura. Nel finale l'Udinese spinge alla ricerca del pari ma prima Dragowski dice di no a Deulofeu, poi Igor mura la conclusione in girata di Beto e infine per altre due volte la squadra di Italiano si salva in corner.