Serie A, i risultati al 45': avanti Atalanta e Lazio, Torino corsaro a Parma

Sono terminati i primi tempi di questo pomeriggio di Serie A, valido per la 15^ giornata di campionato. Bene la Lazio che a Genova è in vantaggio grazie al gol di Immobile, cosi come l'Atalanta tra le mura amiche contro il Sassuolo con le rete di Duvan e Pessina. Singo decide, per il momento, la sfida del Torino contro il Parma, mentre le altre tre sfide sono sullo 0-0.

Atalanta-Sassuolo 2-0

Roma-Sampdoria 0-0

Spezia-Verona 0-0

Parma-Torino 0-1

Cagliari-Napoli 0-1

Genoa-Lazio 0-1

Fiorentina-Bologna 0-0