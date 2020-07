Serie A, i risultati al 45': Milan sotto col Parma, avanti la Sampdoria

Si sono conclusi i primi tempi del matci in programma alle 19.30, tra cui anche il Napoli di Gattuso in vantaggio a Bologna. In svantaggio il Milan, in casa contro il Parma, con il gol allo scadere del primo tempo di Kurtic. Mentre la Samp è avanti per 2-0 contro il Cagliari.



Sampdoria-Cagliari 2-0 (8' Gabbiadini, 40' Bonazzoli)

Bologna-Napoli 0-1 (7' Manolas)

Milan-Parma 0-1 (44' Kurtic)