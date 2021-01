Serie A, i risultati: Atalanta demolita in ripartenza, Boga salva il Sassuolo ed il Genoa vola

Terminati i match della prima di ritorno del campionato, iniziati alle 15. Nel big match di Bergamo, la Lazio vince 3-1. Biancocelesti in vantaggio al 3' grazie ad un eurogol dalla distanza di Marusic, il destro dell'esterno montenegrino sorprende Gollini, accecato dal sole. Nella ripresa raddoppio laziale con Correa, poi l'Atalanta accorcia con Pasalic, appena entrato in campo, ma i bergamaschi si sbilanciano e le Lazio ne approfitta in contropiede e chiude i conti con Muriqi.

Allo Scida il Genoa travolge il Crotone 3-0. In rete Destro al 24' e da Czyborra al 29', l’ex Atalanta colpisce al volo sul cross di Zappacosta. A inizio ripresa ancora Destro sigla la sua personale doppietta.

Alla Sardegna Arena termina 1-1 tra il Cagliari e il Sassuolo. Padroni di casa a segno grazie ad un colpo di testa di Joao Pedro al 75'. Nei minuti di recupero, al 94', Boga salva il Sassuolo e Di Francesco è una furia a bordo campo.