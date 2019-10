Serie A, i risultati e marcatori dei primi 45': Parità per Lazio e Roma, bene l'Atalanta

Conclusi i primi tempi delle tre partite delle 15.00 valevoli per il settimo turno di campionato. Lazio che con un grande Immobile riesce a trovare il pareggio contro un Bologna che per due volte era andato in vantaggio. Roma che grazie ad un autogol riacciuffa la parità contro il Cagliari andato sull'1-0 per via di un rigore siglato da Joao Pedro e Atalanta che non tradisce le attese e domina 2-0 contro il Lecce. Di seguito risultati e marcatori.



Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejci, 23', 39' Immobile, 31' Palacio)



Roma-Cagliari 1-1 (26' Joao Pedro, 31' aut. Ceppitelli)



Atalanta-Lecce 2-0 (35' Zapata, 39' Gomez)