Serie A, i risultati e marcatori: Roma bloccata dal Cagliari, pari Lazio, facile l'Atalanta

Conclusi i secondi tempi delle tre partite delle 15.00 valevoli per il settimo turno di campionato. La Lazio dopo aver trovato il pareggio per due volte con Immobile, non riesce a portare i tre punti a casa per mezzo del rigore sbagliato di Correa. L'Atalanta passeggia sul Lecce trovando la terza vittoria consecutiva mentre la Roma non va oltre il pareggio con il Cagliari. Di seguito risultati e marcatori:



Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejci, 23', 39' Immobile, 31' Palacio)



Atalanta-Lecce 3-1 (35' Zapata, 40' Gomez, 56' Gosens, 86' Lucioni)



Roma- Cagliari 1-1 (26' Joao Pedro, 31' aut.Ceppitelli)