Serie A, i risultati: il Milan salvo con un autogol al 90', cade la Fiorentina

Sono da poco terminati i match di Serie A programmati per questa sera. Sconfitta pesante quelle patita dalla Fiorentina, sconfitta in casa per mano del Sassuolo. Pareggio in extremis invece per il Milan, che firma il 2-2 col l'autogol di Vicari allo scadere. Vince il Verona tra le mura amiche contro il Parma, mentre la Sampdoria espugna il Via del Mare battendo il Lecce di Liverani.

Hellas-Parma 3-2 (14' Kulusevski, 45' Di Carmine, 54' Zaccagni, 64' Gagliolo, 81' Pessina)

Lecce-Sampdoria 1-2 (40', 75' Ramirez, 50' Mancosu)

Fiorentina-Sassuolo 1-3 (24', 35' Defrel, 61' Muldur, 90' Cutrone)

Spal-Milan 2-2 (13' Valoti, 30' Floccari, 79' Leao, 90' aut. Vicari)