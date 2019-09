Serie A, i risultati: la Roma la spunta nel finale, vince la Samp

Oltre alla sfida del Via del Mare tra Napoli e Lecce, altri due match hanno animato il pomeriggio della Serie A. A Bologna è finita 1-2 tra i felsinei e la Roma di Fonseca: al gol di Kolarov al 49' ha risposto Sansone dal dischetto al 54'. I giallorossi, che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Mancini all'85' minuto, hanno trovato il gol vittoria soltanto al 94' minuto con Edin Dzeko. Vittoria, invece, per la Sampdoria che tra le mura amiche ha superato il Torino, con il gol di Gabbiadini al 56' decisivo.

Bologna-Roma 1-1 (49' Kolarov, 54' Sansone, 94' Dzeko)

Sampdoria-Torino 1-0 (56' Gabbiadini)