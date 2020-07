Serie A, i risultati: la Roma vince tra le polemiche, non si ferma l'Atalanta

Sono da poco terminati le partite delle sfide di Serie A cominciate alle 21.45. Dopo aver chiusi i rispettivi primi tempi in parità, vincono sia Atalanta e Roma contro Sampdoria e Parma: per i giallorossi, però, i tre punti sono macchiati dalle polemiche per un netto fallo di mano di Mancini nell'area giallorossa e clamorosamente non ravvisato da Fabbri che nemmeno con l'ausilio del Var indica il dischetto. Vittorie anche per Sassuolo in casa del Bologna e Torino in rimonta contro il Brescia.

Bologna-Sassuolo 1-2 (41' Berardi, 56' Haraslin, 91' Barrow)

Torino-Brescia 3-1 (21' Torregrossa, 48' aut. Mateju, 58' Belotti, 86' Zaza)

Atalanta-Sampdoria 2-0 (75' Toloi, 85' Muriel)

Roma-Parma 2-1 (9' Kucka, 43' Mkhitaryan, 57' Veretout)