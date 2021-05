Serie A, il Cagliari passa a Benevento. Pari tra Hellas e Toro

Sono terminati i match delle 15 validie per la 35ª giornata di campionato.

BENEVENTO-CAGLIARI - Al Vigorito finisce 1-3 la sfida salvezza. Sardi subito avanti dopo un solo minuto con Lykogiannis che sfrutta uno schema su palla inattiva. Il Benevento pareggia dopo poco: al 17' errore incredibile di Ceppitelli, ripartenza dei sanniti che vanno in gol con Lapadula. Nel secondo tempo Cagliari avanti al 64' Pavoletti con un perfetto colpo di testa. All'84' rigore prima concesso da Doveri ma poi tolto dopo il review al Var al Benevento. Al 93' i rossoblù chiudono il match con Joao Pedro: azione devastante di Nandez, bravissimo a saltare Barba e a sfornare un assist perfetto per l'attaccante non sbaglia un rigore in movimento.

VERONA-TORINO - Al Bentegodi termina 1-1. All'86' Toro in vantaggio con Vojvoda. Dopo appena 2' il pareggio del Verona: Lasagna sfonda sulla corsia destra e serve a rimorchio Dimarco che, di mancino, non dà scampo a Sirigu.