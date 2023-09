Serie A, il Milan ribalta il Cagliari e cala il tris. Vittorie di misura per Atalanta ed Empoli

Sono terminati i primi tempi del turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata di Serie A.

CAGLIARI-MILAN - Il Milan ribalta il Cagliari nei minuti finali del primo tempo e si impone con il risultato finale di 3-1. Cagliari in vantaggio al 29' sul Milan grazie a Zito Luvumbo. L'angolano ruba palla ad Adli, scambia con Nandez e scarica un violento sinistro da posizione defilata, sul quale Sportiello non riesce a intervenire. Secondo centro per l'attaccante, fin qui unico marcatore dei sardi in questo campionato. Il Milan la ribalta in pochi minuti a Cagliari: pari con Noah Okafor al39'. Azione partita da Pulisic che affonda sulla sinistra e mette a centro area, dove Radunovic anticipa tutti ma non trattiene il pallone. È lesto Okafor a farsi trovare pronto, sistemandosi il pallone sul sinistro e scaricando in rete. Primo centro in Serie A per lo svizzero. Al 45' dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Adli, Reijnders mette in mezzo e trova Tomori in tap-in a depositare in rete. Il Milan chiude i conti con il terzo gol firmato Loftus-Cheek al 60' con un gran tiro dalla distanza.

EMPOLI-SALERNITANA - L'Empoli batte al Castellani la Salernitana 1-0. Una partita importante, già uno scontro salvezza per due squadre che ancora non hanno vinto in questo campionato. Decide un gol di Tommaso Baldanzi, la prima rete dell'Empoli in questo campionato, in una gara sfortunata per i toscani, già costretti a due cambi forzati per infortunio. Nella ripresa Sousa si gioca la carta Dia, ma l'attaccante non riesce ad incidere sul risultato.

VERONA-ATALANTA - Al Bentegodi l'Atalanta batte il Verona 1-0. Bergamaschi bravi a capitalizzare uno dei pochi tiri verso la porta avversaria del primo tempo. Dopo un contropiede sbagliato di poco, Lookman ribalta l'azione, De Roon trova il pallone giusto per Koopmeiners - favorito da una giocata intelligente di Holm, con il velo - e l'olandese firma il suo secondo gol in campionato con una rasoiata dove Montipò non può certo fare granché.