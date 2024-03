Serie A, il Monza vince di misura contro il Cagliari. Torino corsaro a Udine

Sono terminati i due anticipi di Serie A iniziate alle 15, validi per la 29ª giornata di campionato.

MONZA-CAGLIARI - Il Monza batte di misura il Cagliari all'U-Power Stadium grazie a una perla di Daniel Maldini: punizione capolavoro del trequartista di proprietà del Milan e Brianzoli in vantaggio contro il Cagliari a due minuti dalla fine del primo tempo. Tiro da 25 metri per il figlio d'arte che si è stampato sotto la traversa, con il pallone che però ha varcato la linea di porta, regalando l'1-0 al Monza. Il Cagliari inizia la ripresa a rilento, mostrando troppo tardi un accenno di reazione.

UDINESE-TORINO - Uno 0-2 che non lascia spazio a repliche quello con il quale il Torino ha avuto la meglio sull'Udinese nella gara del Bluenergy Stadium. Ospiti in vantaggio grazie alla rete di Duvan Zapata all'11'. Cross dalla destra di Vojvoda e colpo di testa del colombiano che non lascia scampo a Okoye. Granata nettamente in controllo della partita nella prima frazione di gioco, con l'Udinese incapace di reagire e solo grazie a un paio di parate dell'estremo difensore bianconero il risultato non è stato più largo. Nella ripresa arriva la rete del raddoppio granata con Nikola Vlasic, con il Torino pronto a rubare palla a Pereyra, con Gineitis, prima che lo stesso Zapata servisse il numero 16, che dopo aver disorientato Giannetti ha battuto Okoye. Nessuna reazione da parte dei friulani e il portiere ha poi negato il 3-0 al colombiano, togliendo dalla porta un altro colpo di testa.