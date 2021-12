Serie A, il Toro dell'ex Juric batte 1-0 il Verona. Pari tra Samp e Venezia

Sono finiti i match delle 18, validi per la diciottesima giornata di Serie A.

Torino-Hellas Verona- All'Olimpico Grande Torino i padroni s'impogono per 1-0 contro il Verona. Decide la zampata vincente di Pobega, in rete al 26'. Dal venticinquesimo scaligeri in dieci per l'espulsione di Magnani.

Sampdoria-Venezia- A Marassi finisce 1-1 tra Samp e Venezia. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol lampo di Gabbiadini, arrivato dopo appena 40 secondi. Sul finire del match all'87' arriva il pareggio del Venezia con Henry, che punta Yoshida e dal limite lascia partire un destro imparabile per Audero.