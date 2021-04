Serie A, impresa dello Spezia che ferma l'Inter: i finali della 32ª giornata

Sono terminati i match del turno infrasettimanale, valido per la 32ª giornata di Serie A. La capolista Inter non approffita della sconfitta del Milan e non va oltre l'1-1 contro lo Spezia: spezzini in vantaggio con Farias al 12' e pareggio di Perisic al 39'. A Torino la Juventus soffre nel primo tempo contro il Parma, ma dopo l'iniziale svantaggio, rete di Brugman al 25', ribalta la gara grazie alla doppietta di Alex Sandro (43'-47') e la rete di de Ligt (68'). Di seguito tutti i risultati di stasera.

Bologna-Torino 1-1

Crotone-Sampdoria 0-1

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 3-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-1