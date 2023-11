Serie A, infortunati e squalificati: chi salterà la 13^ giornata di campionato

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 13^ giornata - Tempi di recupero approssimativi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 13^ giornata - Tempi di recupero approssimativi

Atalanta

Infortunati: Toloi (in dubbio con il Napoli), Palomino (rientro a inizio dicembre), El Bilal Touré (rientro a fine dicembre).

Squalificati: De Roon (una giornata).

Bologna

Infortunati: Orsolini (rientro dopo Natale), Karlsson (rientro a fine 2023), Bonifazi (da monitorare), Soumaoro (ritornerà in campo nel 2024).

Squalificati: nessuno.

Cagliari

Infortunati: Nandez (probabile rientro contro la Lazio), Di Pardo (tempi di recupero incerti), Capradossi (tempi di recupero incerti), Oristanio (in dubbio per il Monza), Rog (rientro previsto in primavera).

Squalificati: nessuno.

Empoli

Infortunati: Pezzella (torna nel 2024), Baldanzi (in dubbio per il Sassuolo).

Squalificati: nessuno.

Fiorentina

Infortunati: Castrovilli (da definire, marzo 2024), Dodò (marzo/aprile 2024), Kayode (rientro previsto contro il Genk)

Squalificati: Ranieri.

Frosinone

Infortunati: Harroui (in dubbio col Genoa), Mazzitelli (in dubbio col Genoa), Kalaj (rientro da definire).

Squalificati: nessuno.

Genoa

Infortunati: Retegui (in dubbio per il Frosinone, possibile rientro con l’Empoli), Messias (verso il rientro), Gudmundsson (salta Frosinone, in dubbio per l’Empoli), Bani (salta Frosinone, in dubbio con l’Empoli).

Squalificati: nessuno.

Hellas Verona

Infortunati: nessuno.

Squalificati: Faraoni.

Inter

Infortunati: Bastoni (in dubbio per il Napoli), Cuadrado (salta la Juve, in dubbio per il Benfica), Pavard (fine anno).

Squalificati: nessuno.

Juventus

Infortunati: Weah (rientro inizio dicembre), Danilo (rientro inizio dicembre), Locatelli (in dubbio per l’Inter), De Sciglio (fine dicembre/inizio 2024).

Squalificati nessuno.

Altro: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

Lazio

Infortunati: Vecino (salta la Salernitana), Casale (salta la Salernitana).

Squalificati: Luis Alberto.

Lecce

Infortunati: Almqvist (in dubbio per il Verona) e Kaba (in dubbio per il Verona).

Squalificati: Ramadani.

Milan

Infortunati: Sportiello (gennaio), Kalulu (primavera 2024), Kjaer (salta la Fiorentina), Bennacer (in recupero), Leao (salta la Fiorentina, in dubbio per l’Atalanta), Okafor (out un mese), Caldara (gennaio 2024), Pellegrino (gennaio 2024).

Squalificati: Giroud.

Monza

Infortunati: Pablo Marì (da valutare), Izzo (rientro fra una settimana), Cittadini (rientro fra una settimana), Caprari (maggio 2024).

Squalificati: Gomez (2 anni, doping)

Napoli

Infortunati: Lindstrom (due settimane di stop), Mario Rui (possibile rientro fine dicembre), Meret (possibile rientro con l’Inter).

Squalificati: nessuno.

Roma

Infortunati: Abraham (ritorno 2024), Kumbulla (ritorno 2024), Smalling (rientro dopo la sosta).

Squalificati: nessuno.

Salernitana

Infortunati: Dia (possibile rientro contro la Lazio), Cabral (tempi di recupero incerti), Tchaouna (rientro previsto per gennaio), Ochoa (rientro previsto per metà dicembre).

Squalificati: nessuno.

Sassuolo

Infortunati: Obiang (dicembre), Alvarez (gennaio 2024).

Squalificati: nessuno.

Torino

Infortunati: Linetty (in dubbio per il Bologna), Ricci (metà dicembre), Schuurs (stagione finita).

Squalificati: nessuno.

Udinese

Infortunati: Deulofeu (da definire), Ehizibue (dicembre), Davis (da definire), Brenner (gennaio 2024), Ebosse (primavera 2024).

Squalificati: nessuno.