Serie A, Juve avanti 1-0 a Salerno. A reti bianche tra Verona e Cagliari: i parziali al 45'

Terminati i primi tempi dei match delle 20.45, validi per il quindicesimo turno di Serie A.

HELLAS VERONA - CAGLIARI - Dopo 45 minuti è 0-0 tra Hellas Verona e Cagliari. Parte meglio la squadra di casa ma poi i sardi si rendono più volte pericolosi e sfiorano il gol con Keita al 40'.

SALERNITANA-JUVENTUS - A Salerno Juve in vantaggio 1-0 all'intervallo grazie al gol realizzato da Dybala. I bianconeri avrebbero trovato anche il raddoppio, ma la rete di Chiellini è stata annullata dopo aver valutato al VAR la posizione in offside di Kean come attiva.