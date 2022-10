Serie A, la Caputi all'esordio assegna un rigorino: Salernitana furiosa

Grandi proteste della Salernitana a Reggio Emilia per in rigore assegnato al Sassuolo dalla direttrice di gara Maria Sole Caputi.

Grandi proteste della Salernitana a Reggio Emilia per in rigore assegnato al Sassuolo dalla direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi. Ceide entra in area, salta Lovato con un tunnel e va giù dopo un leggero contatto, Caputi non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. La direttrice di gara, che quest'oggi fa il suo esordio in Serie A, dopo il colloquio col VAR conferma la scelta. Dal dischetto trasforma Pinamonti per il 2-0 del Sassuolo.