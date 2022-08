Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi: l'inter a punteggio pieno

Secondo successo stagionale per l'Inter che a San Siro liquida senza grossi affanni la pratica Spezia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo successo stagionale per l'Inter che a San Siro liquida senza grossi affanni la pratica Spezia. I nerazzurri si portano dunque momentaneamente al primo posto da soli a quota 6 punti, mentre i liguri restano a 3. Primi tre punti stagionali per il Sassuolo che ha battuto per 1-0 il Lecce, che invece resta ancora ultimo a quota 0.

Inter 6*

Lazio 4*

Torino 4*

Napoli 3

Juventus 3

Milan 3

Atalanta 3

Fiorentina 3

Spezia 3

Roma 3

Sassuolo 3*

Salernitana 1*

Udinese 1*

Cremonese 0

Bologna 0

Monza 0

Empoli 0

Sampdoria 0

Verona 0

Lecce 0*

* = Una partita in più