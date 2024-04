Serie A, la classifica aggiornata dopo la 31ª: il Napoli tampona la Dea. Frenata Bologna

Ecco la classifica aggiornata dopo che si è completato il 31esimo turno di Serie A

Vittoria in pieno recupero per l'Inter, che batte l'Udinese e torna a +14 sul Milan. Ecco allora la classifica aggiornata dopo che si è completato il 31esimo turno di Serie A. I nerazzurri sono ancora in corsa per superare il record di punti in Serie A, sotto il Milan mantiene il secondo posto mentre la Juventus consolida il terzo, allontanando il Bologna che si è fermato sullo 0-0 col Frosinone.

Così la Roma col successo nel derby si è avvicinata a soli 3 punti dai rossoblu, con l'Atalanta dietro che non mantiene il passo cadendo a Cagliari, e consentendo così al Napoli di avvicinarsi. Perdono Lazio, Torino e Fiorentina, stop pesanti nella corsa all'Europa. Invece nelle parti basse della classifica, zona retrocessione ricca di emozioni e in continua evoluzione di partita in partita.

La classifica aggiornata.

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50*

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Hellas 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15

*una partita in meno