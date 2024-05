Serie A, la classifica aggiornata dopo la 37ª: il Napoli dice quasi addio alla Conference

Con i posticipi del lunedì si chiude la 37esima giornata di Serie A: ecco la classifica aggiornata

Con i posticipi del lunedì si chiude la 37esima giornata di Serie A: a una sola partita dal termine del campionato, quasi tutte le situazioni si sono delineate. Infatti durante questo turno per l'Atalanta è arrivata la qualificazione aritmetica in Champions League, per il Sassuolo è matematica la retrocessione mentre Cagliari ed Hellas Verona hanno ottenuto la salvezza. Ancora aperta a colpi di scena la lotta alla Conference League: con il 2-2 a Firenze il Napoli non scavalca i viola e deve vincere a Lecce sperando non solo in un loro doppio ko (considerando anche la gara di recupero), ma anche nella sconfitta del Torino che è balzato al nono posto grazie al successo sul Milan. Infine nelle zone basse manca l'ultima che scenderà nella competizione inferiore: sarà una tra Empoli, Udinese e Frosinone.

Serie A, la classifica aggiornata al termine della 37ª giornata

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 54 *

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 46

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*una gara in meno

Questo il programma ufficiale della 38ª giornata di Serie A

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo

Recupero 29^ giornata - Domenica 2 giugno, ore 18: Atalanta-Fiorentina