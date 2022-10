Serie A, la Fiorentina vince al 90' con l'uomo in più. Pari a reti bianche a Cremona

Sono terminati i match delle 15 validi per la dodicesima giornata di Serie A.





CREMONESE-UDINESE - Allo stadio Zini di Cremona finisce 0-0 tra Cremonese e Udinese. Buon avvio degli ospiti, subito pericolosi: col passare dei minuti crescono i grigiorossi. Nel secondo tempo le due squadre preferiscono non farsi del male. Padroni di casa costretti al 24' a fare a meno dell'infortunato Dessers. Nella ripresa secondo infortunio di giornata, stavolta per gli ospiti: Lovric è costretto ad uscire per un problema muscolare.

SPEZIA-FIORENTINA - Al Picco la Fiorentina batte lo Spezia 2-1. Viola in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Milenkovic dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Risponde al 35' Nzola, che non sbaglia a due passi dalla porta. All'82' brutta entrata di Nikolaou su Cabral, il difensore rimedia il rosso diretto e lascia lo Spezia in dieci. Al 90' lo stesso attaccante brasiliano regala alla Fiorentina il gol vittoria: Kouamé mette in mezzo per Saponara, che calcia trovando la miracolosa respinta di Dragowski. la palla arriva a Cabral, che non sbaglia.