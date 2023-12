Serie A, la Flop 11 della 18ª giornata: ci sono i deludenti Zielinski e Kvara

Napoli-Monza ha avuto effetti anche per altri due giocatori, entrambi a centrocampo.

Tanti nomi importanti nella flop11 della diciottesima giornata di Tuttomercatoweb.com. Partendo dalla porta, perché Yann Sommer è abituato a essere fra i top con le sue parate, mentre stavolta si accartoccia lentamente sul colpo di testa di Dragusin, dando una speranza alla Juventus che si porta a -2 dall'Inter grazie alla vittoria con la Roma. Ecco, un'altra sorpresa è quella rappresentata da Romelu Lukaku: il belga non tocca mai il pallone per effetto della marcatura di Gleison Bremer, certosina e feroce. È però tutto l'attacco a brillare, solitamente: nel tridente c'è anche Giroud, che in realtà sarebbe nella top20 di rendimento di tutta la Serie A, ma anche Khvicha Kvaratskhelia, incolore nella sfida contro il Monza.

Napoli-Monza ha avuto effetti anche per altri due giocatori, entrambi a centrocampo. Zielinski è praticamente un ectoplasma, a sei mesi dalla scadenza e con la possibilità di firmare per un'altra squadra. Pessina andrebbe lievemente meglio, ma calcio un rigore che Meret riesce tranquillamente a parare senza particolari problemi. Conclude il centrocampo Nikola Moro, che affonda nella bruttissima partita del suo Bologna contro l'Udinese.

La difesa a quattro è quasi horror: Tchoachoua del Verona non è alla sua miglior giornata, così come Posch e Carlos Augusto. La palma del peggiore nella retroguardia è per forza per Ruan Tressoldi: un suo intervento goffo da il la a Pulisic che spacca la partita con il Sassuolo, decretando un'altra sconfitta per gli emiliani.

5 SOMMER (Inter)

5 TCHACHOUA (Hellas Verona)

5 POSCH (Bologna)

4,5 TRESSOLDI (Sassuolo)

5 CARLOS AUGUSTO (Inter)

5 MORO (Bologna)

5 ZIELINSKI (Napoli)

5 PESSINA (Monza)

5 KVARATSKHELIA (Napoli)

4,5 LUKAKU (Roma)

5 GIROUD (Milan)