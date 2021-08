Serie A, la Juve crolla nel finale e l'Udinese fa 2-2! Il Bologna passa contro la Salernitana

Sono terminati i match delle 18.30 valevoli per la prima giornata di Serie A.

BOLOGNA-SALERNITANA - Granata in dieci al 35' e gara che sembra mettersi in salita per la squadra di Castori, rosso rimediato da Strandberg per doppio giallo nel giro di un minuto. Al 52' però la Salernitana trova il vantaggio: partita cambiata in appena un minuto! Prima ristabilita la parità numerica col rosso diretto a Soriano, poi il vantaggio della Salernitana dal dischetto. 8' dopo arriva il pareggio rossoblù: incornata vincente di De Silvestri su calcio d'angolo! Belec. Al 70' ospiti ancora in vantaggio grazie alla rete di Coulibaly, passano 5' e Arnautovic con un grande firma il 2-2. Al 78' ancora De Silvestri regala la vittoria al Bologna: su un'ennesima incornata vincente su corner.

UDINESE-JUVENTUS - Alla Dacia Arena la Juventus si fa rimontare incredibilmente dall'Udinese dopo il 2-0 iniziale. Gli uomini di Allegri sbloccano subito il match con Dybala dopo appena 130": l'attaccante argentino trova d'esterno sinistro l'angolo più lontano della porta di Silvestri, sull'assist di Bentancur. Raddopppio bianconero al 23' con l'ex Cuadrado: il colombiano entra in area, sfida Nuytinck, lo salta e calcia sul palo lontano per il 2-0 juventino. Al 51' l'Udinese riapre la partita: l'ex Pereyra trasforma il rigore concesso per un'entrata di Szczesny su Arslan. L'Udinese ci crede e approfitta del calo della Juventus: al 83' erroraccio di Szczesny che rinvia addosso a Okaka; la palla finisce a Deulofeu che, a porta vuota, deposita in rete. Grandi emozioni nel finale: al 95' gol annullatto a Ronaldo per fuorigioco.