Serie A, la Lazio avanti 2-0 si fa riprendere dall'Empoli al 94'. A reti bianche a La Spezia

Sono terminati i primi tempi dei match delle 15, validi per la 17ª giornata di Serie A.





LAZIO-EMPOLI - All'Olimpico la Lazio batte 2-1 l’Empoli. Sblocca subito il match il colpo di testa di Felipe Anderson con la deviazione decisiva di Caputo al 2'. Nella ripresa la squadra dell'ex Sarri raddoppia al 54': Felipe Anderson serve in area Zaccagni, che controlla col sinistro e punisce in uscita Vicario con un delizioso pallonetto. Al 63' Lazio vicina al raddoppio con un bolide dalla distanza di Milinkovic-Savic, con Vicario che devia la palla sul palo alla sua destra. Quando la gara sembra scorrere al termine senza sussulti, l'Empoli prima trova il gol del 2-1 all'84' con Caputo dopo un veloce contropiede e al 94' pareggia. Bajrami mette un pallone in mezzo, che viene respinto da Felipe Anderson. Prende palla Marin, che da fuori scarica un bolide che vale il 2-2.

SPEZIA - LECCE - Parte forte il Lecce, ci vuole un super Dragowski, tornato dal primo minuto dopo il brutto infortunio subito al Bentegodi di Verona lo scorso novembre, per dire di no al tiro a giro di Strefezza. Si è concluso il primo tempo di Spezia-Lecce. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ci prova anche Colombo con una botta da fuori area sulla quale il portiere polacco è attento. La squadra di Baroni sfiora di nuovo il vantaggio, ma per due volte viene fermata dalla traversa: il colpo di testa di Blin si stampa sul montante, sulla ribattuta Gonzalez calcia al volo ma il pallone finisce di nuovo sulla traversa. Lo Spezia risponde con Nzola, il più pericoloso degli aquilotti: grande azione personale di Bourabia, che dopo una serie di dribbling ha messo in mezzo una palla alta sulla testa di Nzola, bravissimo a saltare su Umititi e a colpire. Il pallone è terminato alto di poco.Nella ripresa ancora bravo Dragowski su Strefezza, deviazione di polso che salva lo Spezia. Poi sono i padroni di casa ad avere una buona occasione con Nzola.