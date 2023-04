Serie A, Lazio e Salernitana corsare: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi dei match delle 15, valevoli per la 28ª giornata di Serie A.





MONZA-LAZIO - Termina senza recupero il primo tempo della sfida dell'U-Power Stadium, il Monza è sotto nel punteggio contro la Lazio. Fin qui decide la rete realizzata dallo spagnolo Pedro: break sulla sinistra di Zaccagni, che svernicia Marlon e offre al centro: il tocco è debole, ma una leggera deviazione in tackle di Rovella induce in errore Pablo Marí. Ne approfitta Pedro, che sbuca a centro area e batte Di Gregorio con il mancino. 1-0 biancoceleste dopo 13'.

SPEZIA-SALERNITANA - Salernitana in vantaggio al Picco contro lo Spezia al termine del primi tempo. Al 43' Coulibaly lancia in area per Candreva che non aggancia, la palla rimbalza prima dell'intervento di Caldara che con un colpo in disimpegno sbaglia e manda la palla dentro la propria porta.