Serie A, Lazio facile a Cremona. Vince anche la Fiorentina, soffre la Juve: i parziali al 45'

Terminano i primi tempi dei match delle 15 validi per la 7ª giornata di campionato.

CREMONESE-LAZIO - Finisce il primo tempo tra Cremonese e Lazio con i biancocelesti avanti per 3-0. A decidere il match, per il momento, la doppietta di Immobile, che apre le marcature con un sinistro sotto la traversa e poi raddoppia su rigore. A tempo quasi scaduto è invece Milinkovic-Savic a calare il tris mettendo in ghiaccio la partita con 45 minuti di anticipo.

FIORENTINA- HELLAS VERONA - Uno a zero il parziale all'intervallo al Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona: decide per ora la rete di Ikoné.

MONZA-JUVENTUS - Termina il primo tempo di Monza-Juventus, con il punteggio di 0-0. Meglio i brianzoli, bianconeri in 10 per il rosso rimediato da Di Maria.