Serie A, le designazioni: Mazzoleni al Var per la Juve, ancora sospesi Massa e Valeri dopo Firenze

Comunicate da pochi minuti le designazioni per gli arbitri della 3a giornata di Serie A. Diverse curiosità. La prima: ancora out Massa e Valeri, gli arbitri della sfida Fiorentina-Napoli. La seconda: c'è ancora Mazzoleni al Var per la Juve dopo esserci stato per la prima giornata a Parma. Ecco le designazioni complete:

BRESCIA - BOLOGNA

ROCCHI

BACCINI – PAGNOTTA

IV: MASSIMI

VAR: PICCININI

AVAR: GALETTO



FIORENTINA - JUVENTUS Sabato 14/09 h. 15.00

IRRATI

PRETI – PASSERI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO



GENOA – ATALANTA h. 12.30

FABBRI

ALASSIO – SANTORO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: DI VUOLO



H. VERONA – MILAN h. 20.45

MANGANIELLO

DE MEO – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN



INTER – UDINESE Sabato 14/09 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



NAPOLI – SAMPDORIA Sabato 14/09 h. 18.00

LA PENNA

PAGANESSI – PRENNA

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO



PARMA – CAGLIARI

PASQUA

GIALLATINI – SCATRAGLI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: DEL GIOVANE



ROMA – SASSUOLO h. 18.00

CHIFFI

PERETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TOLFO



SPAL – LAZIO

CALVARESE

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO



TORINO – LECCE Lunedì 16/09 h. 20.45

GIUA

RANGHETTI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA