Serie A, le formazioni ufficiali degli anticipi delle 15

Sono ufficiali le formazioni degli anticipi delle 15 della 29ª giornata di Serie A.

MONZA-CAGLIARI - Raffaele Palladino si affida a Daniel Maldini dal primo minuto, con l'ex Milan che partirà titolare sulla trequarti insieme a Colpani e Mota Carvalho, a supporto dell'unica punta Djuric.

Dall'altra parte Claudio Ranieri punta invece sul tandem d'attacco formato da Lapadula e Shomurodov, con Deiola in cabina di regia e Jankto nel ruolo di trequartista. Di Seguito le formazioni ufficiali della sfida.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Maldini, Colpani, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Jankto; Lapadula, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

UDINESE-TORINO - Sfida a distanza tra due novità di Luciano Spalletti, in ottica convocazioni in Nazionale, nella sfida tra Udinese e Torino. Da una parte Lorenzo Lucca, dall'altra Raoul Bellanova, con entrambi i giocatori che domani raggiungeranno Coverciano. Per il resto ancora panchina per Samardzic, mentre dall'altra parte Ivan Juric punta su Okereke, che partirà dal primo minuto al fianco di Zapata, con Sanabria inizialmente fuori. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura. Allenatore: Cioffi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Masina, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Okereke. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay. Allenatore: Juric (in panchina Paro).