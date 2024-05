Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15.00: Caprile e Cheddira titolari

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 37esima giornta di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15.00, Udinese-Empoli e Monza-Frosinone, validi per la 37esima giornata di Serie A.

UDINESE-EMPOLI - Scontro chiave per la salvezza. Per i padroni di casa Cannavaro si affida ai titolarissimi, con davanti Samardzic alle spalle dell'unica punta Success. Negli azzurri, mister Nicola conferma Caprile dal 1', davanti scelta la coppia Cancellieri-Cerri a guidare l'attacco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. A disposizione: Padelli, Mosca, Festy, Zarraga, Davis, Ferreira, Abankwah, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra, Palma, Pejicic. Allenatore: Cannavaro.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Grassi, Maleh, Pezzella; Cancellieri, Cerri. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Cacace, Marin, Fazzini, Destro, Zurkowski, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.

MONZA-FROSINONE - Brianzoli senza obiettivi di campionato: in tribuna Di Gregorio, in panchina l'azzurro Zerbin. Linea offensiva composta da Colpani-Pessina-Mota a supporto di Djuric. Ciociari invece alla ricerca disperata di punti per evitare la retrocessione: cambio tra i pali, affidati a Cerofolini, davanti inamovibile l'attaccante di proprietà del Napoli Cheddira.

MONZA - Sorrentino; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

FROSINONE - Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.