Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15 validi per la nona giornata di campionato.

FIORENTINA-CAGLIARI - Italiano cambia molto rispetto al ko di Venezia e sceglie Saponara dal 1' al posto di Callejon con Maleh a centrocampo e in difesa Venuti al posto di Odriozola.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Zappa; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.

HELLAS VERONA-LAZIO - Sarri lascia in panchina ancora Luis Alberto, schierando a centrocampo Akpa Akpro al fianco di Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. In difesa davanti a Reina c’è una linea a quattro con Marusic, Patric, Radu e Hysaj mentre in avanti confermatissimo il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Risponde Igor Tudor con una linea a tre a protezione di Montipò con Dawidowicz, Gunter e Casale mentre Ilic e Veloso formeranno la diga di mediana con Faraoini e Lazovic esterni. Inattaco Barak innesca la coppia formata da Simeone e Caprari.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.