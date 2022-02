Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per il 25° turno di Serie A.

EMPOLI-CAGLIARI - Andreazzoli conferma l'undici titolare dell'ultima partita contro il Bologna. In attacco Pinamonti e Cutrone con alle spalle Bajrami. Mazzarri ritrova il capitano Joao Pedro dopo la squalifica e sceglie Pereiro per affiancarlo in attacco.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Verre, Henderson, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Tonelli, Ismajli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Keità, Altare, Gagliano, Ceppitelli, Zappa, Pavoletti, Kourfalidis, Carboni.

GENOA-SALERNITANA - Blessin sceglie nuovamente il 4-2-3-1, a supporto di Destro agiranno Ekuban, Portanova e Yeboah. Colantuono ripropone il 4-3-2-1 con in attacco Verdi e Bonazzoli dietro a Djuric. Il fantasista Amiri non sarà della partita per un problema intestinale, al suo posto convocato il giovane Frendrup.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Piccoli, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Frendrup, Cambiaso, Rovella, Galdames.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono.

A disposizione: Belec, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Kastanos, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset.

VERONA-UDINESE - Tudor, costretto a fare a meno di Miguel Veloso, si affida al 3-4-2-1. Cioffi invece si affida al tandem Deulofeu-Success in avanti. con Beto che si accomoda in panchina.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Faraoni, Lasagna, Cancellieri, Bessa, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla, Praszelik.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari’, Zeegelaar; Molina, Wallace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Gabriele Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Beto, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Pereyra, Jaziri, Soppy.