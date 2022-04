Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni degli altri due match delle 15 validi per la 32ª giornata di Serie A.

SASSUOLO-ATALANTA - Gasperini opera un ampio turnover in vista della sfida di giovedì contro il Lipsia per l'Atalanta. I nerazzurri scenderanno in campo per il match contro il Sassuolo alle ore 15.00, ma con la testa già proiettata alla sfida di Europa League: in campo Zapata dal primo minuto, con Boga a supporto, mentre Pessina e Pasalic si piazzeranno in mediana al posto della coppia De Roon-Freuler. Solito 4-2-3-1 per i padroni di casa con Scamacca supportato da Berardi, Raspadori e Traoré.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Lopez, Henrique; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pessina, Pasalic, Pezzella; Miranchuk; Boga, Zapata. All. Gian Piero Gasperini

VENEZIA-UDINESE - Cuisance e Johnsen dietro Henry: questo il tridente messo in campo dal Venezia di Zanetti per la sfida all'Udinese, gara in cui la sua squadra si gioca le residue chances di salvezza. Per quanto riguarda i bianconeri ancora spazio a Beto come centravanti e il recuperato Deulofeu lo affiancherà nel consueto 3-5-2 scelto da Cioffi. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

Venezia (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Crnigoj; Cuisance, Johnsen; Henry.

A disposizione: Bertinato, Vacca, Tessman, Nsame, Aramu, Fiordilino, Ullmann, Nani, Kiyine, Svoboda, Caldara, Okereke. All. Zanetti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Success, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi.