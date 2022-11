Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 13ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 13ª giornata di Serie A.

SAMPDORIA-FIORENTINA - Per la Samp attacco inedito, davanti con Caputo giocherà il giovane classe 2003 Montevago. Il tridente offensivo dei viola è formato da Ikoné, Jovic e Kouamé.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. Stankovic A disposizione: Contini, Tantalocchi, Rincon, Vieira, Murillo, Gabbiadini, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Trimboli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano A disposizione: Cerofolini, Gollini, Saponara, Mendonica, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Amrabat, Bianco, Di Stefano, Barak, Igor.

MONZA-HELLAS VERONA - Solito 3-4-2-1 per Palladino, con Petagna che partirà dalla panchina: in attacco spazio a Dany Mota, con Caprari e Pessina a supporto. Modulo speculare per quanto riguarda gli ospiti, Kallon e Tameze si piazzeranno alle spalle di Henry, con Hongla e Veloso in cabina di regia. Ecco le scelte dei due tecnici:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Birindelli, Carboni, Machin, Barberis, Ranocchia, Colpani, Bondo, D'Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Gunter; Depaoli, Hongla, Veloso, Lazovic; Tameze, Kallon; Henry. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Cabal, Terracciano, Praszelik, Sulemana, Verdi, Lasagna, Djuric. Allenatore: Salvatore Bocchetti