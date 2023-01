Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15 validi per la 18ª giornata di Serie A.

Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Nikolaou, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Reca; Agudelo; Gyas, Nzola. Allenatore: Gotti.

UDINESE-BOLOGNA - Sottil non rischia Deulofeu: lo spagnolo, rientrato soltanto da pochi giorni da un infortunio, non si accomoderà nemmeno in panchina. In attacco spazio dunque a Success e Beto, con Pereyra e Udogie sulle corsie esterne. Gli emiliani, orfani del loro bomber Arnautovic, si affideranno a Sansone in veste di falso nove: ad assisterlo, sulla trequarti, saranno Aebischer, Ferguson e Orsolini.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

Allenatore: Andrea Sottil.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Sansone.

Allenatore: Thiago Motta.