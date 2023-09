Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, valevoli per la 5ª giornata di Serie A.





ATALANTA-CAGLIARI - Scelte obbligate in attacco per Gasperini dopo gli infortuni di Toure e Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Ederson, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini. A disp: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Cortinovis, Hateboer, Miranchuk.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Obert, Dossena, Hatzidiakos, Azzi; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri. A disp: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Oristanio, Augello, Zappa, Petagna.

UDINESE-FIORENTINA - Uomini contati nella difesa friulana, Sottil perde anche Lovric a centrocampo ed opta per lanciare Payero, al debutto da titolare in Serie A. In attacco Thauvin con Lucca. Italiano preferisce Biraghi a Parisi e conferma le attese sul centravanti, scegliendo Nzola. Esordio dal 1' nella Fiorentina per Lopez. Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.