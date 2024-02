Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 25ª giornata di Serie A.

EMPOLI-FIORENTINA - Nell'Empoli Cerri sarà ancora una volta il riferimento avanzato, con Cambiaghi e Zurkowski alle sue spalle. Cacace, Maleh, Grassi e Gyasi comporranno una linea mediana molto propensa ad offendere, mentre il terzetto di difensori davanti a Caprile sarà composto da Ismajli, Walukiewicz e Luperto. Italiano conferma Andrea Belotti come riferimento offensivo della squadra, rilanciando Sottil titolare sull'ala sinistra e inserendo Beltran sottopunta, con Nico Gonzalez che andrà a destra nel terzetto di mezzepunte: solo panchina per Ikonè. A centrocampo spazio a Mandragora e Duncan, mentre dietro Faraoni ritrova il posto a destra, Biraghi confermato a sinistra a discapito dell'ex Parisi, mentre i due centrali davanti a Terracciano saranno Martinez Quarta e Milenkovic, quest'ultimo preferito a Ranieri.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

(4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Sottil, Beltran, Gonzalez; Belotti. All. Italiano

UDINESE-CAGLIARI - Cioffi conferma Okoye tra i pali, protetto da Nehuen Perez, Lautaro Giannetti e Kristensen. Sulla fascia destra Ehizibue, con a sinistra Zemura, con Kamara fuori per un fastidio al piede: per lui dunque solo tribuna oggi. In mezzo Payero e Samardzic vanno a completare il terzetto con Walace, mentre davanti Thauvin andrà in appoggio a Lucca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Lautaro Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Payero, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. All. Cioffi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Jankto Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo.

A disposizione: Radunovic, Iliev, Nandez, Viola, Prati, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Azzi, Di Pardo. All. Ranieri.