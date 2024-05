Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 36ª giornta di Serie A.





GENOA-SASSUOLO - Gilardino deve fare i conti con numerose assenze e davanti si affida al tandem composto da Retegui a Gudmundsson. Per il resto ci sono i volti più noti e attesi nel 3-5-2. Stesso modulo invece per i neroverdi, che ripropongono la difesa a tre come contro l'Inter. Davanti ancora Pinamonti con Lauriente.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Ekuban, Cittadini, Ankeye, Matturro, Haps, Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Obiang, Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Lauriente.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.

Allenatore: Davide Ballardini.

HELLAS VERONA-TORINO - Baroni conferma Noslin largo e Bonazzoli unica punta, con Dawidowicz avanzato per l'occasione a centrocampo e Suslov ancora in panchina, almeno inizialmente. C'è Zapata (era in dubbio) al centro dell'attacco dei granata.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Dawidowicz, Duda; Lazovic, Serdar, Noslin; Bonazzoli.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Vinagre, Dani Silva, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Corradi.

Allenatore: Marco Baroni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Lovato, R.Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria.

A disposizione: Gemello, Passador, Buongiorno, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Della Valle, J. Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella.

Allenatore: Ivan Juric.