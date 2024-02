Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15: Zerbin titolare

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, validi per la 24ª giornata di Serie A.

BOLOGNA-LECCE - Thiago Motta arretra Ferguson a centrocampo vista la squalifica di Aebischer, con Fabbian confermato titolare dopo il gol contro il Sassuolo. Tornano titolari Orsolini e Saelemaekers, in attacco ovviamente c'è Zirkzee. Roberto D'Aversa sceglie Venuti per prendere il posto di Gendrey, squalificato, come terzino destro. Ramadani vince iil ballottaggio con Blin a centrocampo, confermato il tridente offensivo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Kaba, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. Roberto D’Aversa.

MONZA-HELLAS VERONA -

MONZA (4-3-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Carboni A.; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Dany Mota, Colombo. All. Palladino.

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.