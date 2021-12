Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 18

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 18, valido per la diciottesima giornata di Serie A.

Torino-Hellas Verona- Juric sceglie Praet e Pjaca alle spalle di Sanabria, Tudor recupera Barak e lascia fuori a sorpresa Adrien Tameze, preferendogli Veloso in tandem con Ivan Ilic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

Sampdoria-Venezia- D'Aversa conferma in blocco l'undici che ha trionfato nella stracittadina genovese. Caputo-Gabbiadini in avanti, Yoshida preferito a Ferrari in difesa. Zanetti ritrova Ceccaroni ma lascia Vacca in panchina. A sinistra Mazzocchi prende il posto di Haps (non ce la fa Molinaro), sorprese tra centrocampo e attacco: Tessmann preferito a Crnigoj, Kiyine a Henry. Confermato il tridente offensivo delle ultime uscite.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: Roberto D'Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessman, Ampadu, Busio; Aramu, Kiyine, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.