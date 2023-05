Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 21: Sarri lascia in panchina Milinkovic

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 21 validi per la 33ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 21 validi per la 33ª giornata di Serie A.

LAZIO-SASSUOLO - Maurizio Sarri lascia in panchina Milinkovic-Savic, al posto del serbo gioca Marcos Antonio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Zortea, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi.

MILAN-CREMONESE - Rispetto alla partita contro la Roma, Pioli cambia ben 7 effettivi: al posto di Tomori, Kjaer e Theo Hernandez in difesa ci sono Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré, mentre a centrocampo riposano Tonali e Krunic, che lasciano spazio a Vranckx e De Ketelaere. Turnover pesante per il tecnico rossonero, che in attacco dà fiducia a Saelemaekers e Origi, tenendo Leao e Giroud in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, Brahim Diaz, De Ketelaere; Origi.

Allenatore: Pioli.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Meité, Benassi; Pickel, Galdames, Buonaiuto; Afena-Gyan.

Allenatore: Ballardini.

MONZA-ROMA - Il Monza conferma l’undici sceso in campo contro lo Spezia con Mota punta centrale sostenuto da Caprari e Colpani sulla trequarti. In mezzo al campo c’è Rovella con capitan Pessina, mentre in difesa Izzo e Pablo Marì affiancano Caldirola. Anche la Roma si schiera con una difesa a tre con Cristante – o meno probabilmente Celik – centrale al fianco di Mancini e Ibanez. A centrocampo Zalewski gioca a sinistra con Bove in mezzo al fianco di Pellegrini. In avanti c’è Solbakken con El Shaarawy a sostegno di Abraham.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Pablo Marì; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Birindelli, Antov, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, D'alessandro, Gytkjaer, Vignato. Allenatore Palladino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Llorente, Spinazzola, Keramitsis, Camara, Wijnaldum, Volpato, Tahirovic, Belotti, Dybala. Allenatore Mourinho

VERONA-INTER - Marco Zaffaroni torna alla difesa a tre, sulla fascia mancina c'è Depaoli, torna titolare anche Ceccherini. Davanti c'è Gaich, preferito a Djuric. Simone Inzaghi alterna nuovamente la coppia offensiva, riproponendo Dzeko e Lautaro dal 1'. Sono sei le novità rispetto alla formazione di partenza vista con la Lazio: in porta torna Handanovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.v