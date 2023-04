Serie A, le formazioni ufficiali dei match in programma alle 16.30

Sono ufficiali le formazioni dei match in programma alle 16.30 e validi per la 29ª giornata di Serie A.

ATALANTA-BOLOGNA - Gasperini sceglie Lookman al fianco di Hojlund preferendolo a Zapata. In difesa invece Djimsiti prende il posto di Demiral al fianco di Scalvini e Palomino. Per il resto formazione confermata con De Roon ed Ederson in mezzo al campo. Nel Bologna Thiago Motta sceglie Soriano a comporre il tridente con Sansone e Soriano, mentre Aebischer va in panchina. A centrocampo Schouten solita diga affiancato da Moro e Ferguson, che farà la spola con la trequarti. In difesa Kyryakopoulos a sinistra.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyryakopoulos; Ferguson, Schouten, Moro; Soriano, Sansone, Barrow. All. Thiago Motta.

SAMPDORIA-CREMONESE - In casa Samp Stankovic sceglie il 3-4-2-1 con Zanoli adattato come braccetto di difesa e Amione dall'altro lato. Davanti Cuisance viene preferito a Lammers per far coppia con Djuricic alle spalle di Gabbiadini. Ballardini invece cambia la sua Cremonese, ripartendo da un modulo speculare e più offensivo rispetto al solito, con una mezzala in meno e un trequartista in più, in questo caso Buonaiuto insieme a Tsadjout alle spalle di Dessers, che torna titolare.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Castagnetti, Meité, Quagliata; Buonaiuto, Tsadjout; Dessers. All. Ballardini.