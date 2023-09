Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone

Sono ufficiali le formazioni degli anticipi della terza giornata di Serie A.





TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Sono ufficiali le formazioni degli anticipi della terza giornata di Serie A.

BOLOGNA-CAGLIARI - Thiago Motta lancia subito dal primo minuti Kristiansen a sinistra in difesa e Karlsson nel tridente d’attacco con Zirkzee e Ndoye. A centrocampo ci sono Ferguson, Moro e Aebischer, con uno dei tre – lo scozzese più degli altri due - a turno che salirà sulla trequarti per supportare il reparto offensivo. In difesa confermato Baukema al fianco di Lucumì davanti a Skorupski. Il Cagliari risponde con il neo acquisto Petagna al fianco di Luvumbu in attacco. A centrocampo ancora Jankto e Nandez come esterni, con Sulemana-Makoumbou coppia centrale. In difesa ci sarà Wieteska, altro neo acquisto, al fianco di Dossena davanti a Radunovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Baukema, Lucumi, Kristiansen; Ferguson, Moro, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Jankto; Luvumbu, Petagna. All. Ranieri

UDINESE-FROSINONE - Andrea Sottil schiera Lucca e Thauvin al centro dell'attacco nel suo 3-5-2 con Ferreira e Kamara sulle corsie laterali. A centrocampo con Samardzic ci sono Walace e Lovric mentre in difesa davanti a Silvestri Perez, Bijol e Kabasele formano la linea a tre. Risponde Eusebio Di Francesco con Turati fra i pali Monterisi e Romagnoli in difesa, Oyono e Marchizza sulle corsie. A centrocampo al fianco di Mazzitelli ci sono Barrenechea e Gelli mentre Soulé, Cheddira e Harroui formano il tridente offensivo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Cheddira, Harroui. All.Di Francesco.