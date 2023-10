Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta e Frosinone-Hellas Verona

Sono ufficiali le formazioni le formazioni dei match delle 15 validi per l'ottava giornata di campionato.





FROSINONE-VERONA - Di Francesco lancia Reinieri sulla trequarti nel suo 4-2-3-1 insieme a Soulé e Garritano alle spalle di Cheddira; out Baez. In mediana Mazzitelli e Barrenechea, dietro confermati Oyono, Okoli, Monterisi e Marchizza. Qualche sorpresa anche in casa scaligera. Baroni schiera i suoi col solito 3-4-2-1, lasciando fuori tutti i centravanti (Cruz, Djuric e Bonazzoli): c'è Ngonge da falso 9, con Suslov e Saponara alle sue spalle. In difesa non c'è Faraoni, ma Coppola e Amione insieme a Magnani. Folorunsho gioca da centrocampista centrale con Duda.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè; Reinier, Garritano; Cheddira. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Romagnoli, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi. All. Di Francesco.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Amione; Terracciano, Folorunsho, Duda, Lazovic; Suslov, Saponara; Ngonge. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Djuric, Cruz, Joselito, Hongla, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Calabrese, Mboula, Bonazzoli. All. Baroni.

LAZIO-ATALANTA - Per l'Atalanta si rivede Scamacca dal 1'. Riposo per Lookman e Koopmeiners, con Pasalic preferito all'olandese. Unico del tridente offensivo confermato è Charles De Ketelaere. Confermate rispetto a Lisbona sia la difesa che il centrocampo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.