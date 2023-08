Serie A, le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio e Udinese-Juventus: out Samardzic

Sono ufficiali le formazioni dei posticipi della prima giornata di Serie A.



LECCE-LAZIO - Sarri fa esordire dal 1' il giapponese Kamada, tra i colpi di questa sessione estiva di mercato dei biancocelesti.

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Stefezza, Almqvist, Banda. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Smajlovic, Blin, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Kaba, Lemmens.Allenatore: Roberto D'Aversa.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Basic, Gila, Rovella. Allenatore: Maurizio Sarri.

UDINESE-JUVENTUS - Sottil schiera la coppia d'attacco formata da Thauvin e Beto. A sinistra Camara vince il ballottaggio con Zemura, in panchina c'è Samardzic. Allegri non regala particolari sorprese. Subito dentro Weah sulla destra, a sinistra tocca a Cambiaso. Vlahovic con Chiesa in attacco.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Festy Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.