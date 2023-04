Serie A, le tre big del nord fuori dal podio: non accadeva da oltre 80 anni

Il Napoli continua la sua marcia verso il terzo scudetto conducendo la classifica di Serie A con 74 punti.

Il Napoli continua la sua marcia verso il terzo scudetto conducendo la classifica di Serie A con 74 punti, 16 i punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri e 21 sulla Roma di Mourinho. Milan, Inter e Juventus (che senza la penalizzazione sarebbe seconda a -15) si ritrovano fuori dal podio, una cosa che non capitava in Serie A dal campionato 1941/42: prima la Roma, secondo posto per il Torino e terzo il Venezia. A riportarlo è Calcio e Finanza.