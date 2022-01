Serie A, niente rinvio: il programma completo della 20ª giornata

Inizia oggi la ventesima giornata di Serie A. In attesa di altre disposizioni, sono 6 le partite in programma visto il rinvio di quattro sfide. Le ASL hanno infatti stoppato Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. Alle 12.30 la Sampdoria sfida il Cagliari. Alle 14.30 il Verona è atteso a La Spezia, mentre la Lazio se la vedrà con l’Empoli. Due ore più tardi in programma Sassuolo-Genoa, mentre alle 18.30 c’è Milan-Roma. Chiude il turno il match dell’Allianz Stadium Juventus-Napoli. Di seguito il programma completo

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

Bologna-Inter

La gara non si disputerà, dopo che l’autorità sanitaria di Bologna ha stoppato la squadra di Mihajlovic, alle prese con 8 casi di positività. La società rossoblù ha chiesto il rinvio delle partite contro Inter e Cagliari.

Sampdoria-Cagliari ore 12.30

Lazio-Empoli ore 14.30

Spezia-Hellas Verona ore 14.30

Atalanta-Torino

La gara non si disputerà, dopo che Asl di Torino ha bloccato la squadra di Juric, con una quarantena di 5 giorni.

Sassuolo-Genoa ore 16.30

Milan-Roma ore 18.30

Salernitana-Venezia

La gara non si disputerà. L'Asl di Salerno ha imposto la quarantena per tutti gli undici membri del gruppo squadra della Salernitana positivi al Covid-19, così come per tutti i casi contatto con i positivi: di fatto, quindi, l'intera rosa della Salernitana (compreso lo staff tecnico) sono in quarantena.

Fiorentina-Udinese

La gara non si disputerà, dopo che la Asl di Udine ha chiesto il rinvio delle prossime due partite dell'Udinese, alle prese con un focolaio Covid.

Juventus-Napoli ore 20.45