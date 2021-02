Serie A, non solo Genoa-Napoli: ecco le partite in programma oggi

Dopo aver archiviato il venerdì sera con il successo per 2-0 dell’Inter in quel di Firenze nell’anticipo della 21esima giornata, oggi prosegue la Serie A e in programma ci sono diverse partite interessanti. Spicca tra tutte la trasferta del Napoli sul campo del Genoa e il big match tra Juventus e Roma.

Ecco il programma delle partite di oggi:

SABATO 6 FEBBRAIO

Sassuolo-Spezia alle 15.00

Atalanta-Torino alle 15.00

Juventus-Roma alle 18.00

Genoa-Napoli alle 20.45