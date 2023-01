Serie A, oggi altre tre partite della 18a giornata: il programma completo

Il Napoli ha demolito la Juventus per 5-1 nell'anticipo del venerdì e quest'oggi proseguirà la giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Napoli ha demolito la Juventus per 5-1 nell'anticipo del venerdì e quest'oggi proseguirà la giornata di Serie A. Alle 15.00 scenderanno in campo Cremonese e Monza mentre alle 18 la pressione sarà sulle spalle del Milan che dovrà vincere a Lecce per non perdere ulteriore terreno dal Napoli. In serata la sfida dell'Inter in casa col Verona. Di seguito il programma completo.

Venerdì 13 gennaio

Napoli-Juventus 5-1

Sabato 14 gennaio

15.00 - Cremonese-Monza

18.00 - Lecce-Milan

20.45 - Inter-Verona